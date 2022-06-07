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Госдеп США раскрыл факты армянского вандализма

Сaspian News
Госдеп США раскрыл факты армянского вандализма

Госдеп США сообщил об актах вандализма со стороны армянских националистов в отношении религиозных объектов на территориях Азербайджана, которые до 2020 года были оккупированы Арменией.

Сaspian News отмечает, что в Докладе о международной религиозной свободе за 2021 год Управление международной религиозной свободы Госдепартамента США подтвердило, что сотни объектов, включая большинство мечетей, святынь и кладбищ этнических азербайджанских общин, были разграблены, подверглись вандализму, осквернению и уничтожению, находясь под армянским контролем. "Разрушена мечеть Гаджи Алекпер XIX века в Физулинском районе, Джума мечеть в Агдаме подверглась вандализму с граффити на армянском языке. Ее мехраб (ниша в стене, которая указывает направление на Мекку) была изрешечена пулями", - говорится в документе.

"Кладбища по всему Агдаму были осквернены, разграблены и/или разрушены, в том числе священные и исторические гробницы XVIII века на кладбище Имарат Гарванд, городской Аллее мучеников. Западные дипломаты, посещавшие Аллею мучеников, видели ямы в тех местах, где когда-то были погребены тела. На кладбище осталось только одно разбитое надгробие. Поскольку религия и этническая принадлежность тесно связаны, трудно классифицировать многие инциденты как основанные на религиозной принадлежности", - говорится в отчете. Согласно докладу, масштаб армянского вандализма в отношении кладбищ, где были захоронены этнические азербайджанцы, наглядно виден в фотодокументах всемирно известных фотографов.

"Международный фотожурналист Реза Дегати задокументировал систематическое уничтожение десятков азербайджанских кладбищ в Физули, Агдаме, Зангилане, Кельбаджаре и Джебраиле. Могилы были осквернены; в некоторых случаях были вырыты ямы для разграбления могил, в то время как в других местах были обнаружены следы разрушения и эксгумации тяжелой строительной техникой", - говорится в документе. Останки усопших были эксгумированы, золотые зубы удалены. Черепа и кости остались разбросанными по кладбищам, в то время как армянские могилы остались практически нетронутыми.

Культурный вандализм со стороны Армении был обычным явлением на оккупированных азербайджанских территориях, а кадры массового уничтожения памятников в годы оккупации стали вирусными после освобождения территорий. Пострадавшие объекты включали мечети, мемориалы, музеи, статуи и многое другое. Город Агдам, где располагался Всемирный музей хлеба, а также город Физули, полностью стертые с лица земли, сейчас напоминают города-призраки.

Часть суверенной территории Азербайджана была оккупирована Арменией в ходе войны, последовавшей за ее незаконными притязаниями на исторические азербайджанские земли. После распада СССР Армения начала полномасштабное вооруженное нападение на Карабахский регион Азербайджана. В результате кровопролитной войны 1991-1994 годов Армения оккупировала 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана.

Более 30 тыс. этнических азербайджанцев было убито, миллион человек был изгнан с этих земель в результате жестокой политики этнических чисток, проводимой Арменией. Оставшиеся после изгнания коренных азербайджанцев дома, кладбища, религиозные объекты и социальная инфраструктура подверглись вандализму.

По данным Министерства культуры Азербайджана, основанным на статистических данных начала 1990-х годов, на оккупированных территориях было зарегистрировано 2625 памятников, из которых 706 находится под охраной государства. Сотни учреждений культуры, в том числе 927 библиотек с 4,6 миллиона книг, 808 дворцов культуры, клубов и домов культуры, 85 музыкальных и художественных школ, 22 музея и филиала музеев с более чем 100000 экспонатов, четыре картинные галереи, четыре театра, два концертных зала, восемь парков культуры и отдыха было разрушено и разграблено.

Одно из древнейших в мире поселений человека в Ходжавендском районе – Азыхская пещера; Шушинский государственный историко-архитектурный заповедник и мечеть Говхар-ага в том же городе, Агдамский музей хлеба и драматический театр, сотни других мечетей, объекты культурной и социальной инфраструктуры в Агдамском, Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском и других районах стали объектами армянского вандализма. Мечети были превращены в амбары для свиней и крупного рогатого скота во время оккупации Арменией азербайджанских территорий. Журналисты и исследователи называют Агдам "Хиросимой XXI века" и "Хиросимой Кавказа". 

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