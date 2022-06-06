В Казахстане построят новый газоперерабатывающий завод

6 июн. 23:43

На месторождении Кашаган в Казахстане уже к 2024 году планируется запустить газоперерабатывающий завод, сообщил глава Минэнерго республики Болат Акчулаков, пишет "Казинформ".

"В настоящее время для увеличения ресурсной базы ведется работа по строительству газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган, который уже к 2030 году сможет обеспечить прирост товарного газа в объеме более 6,2 млрд кубометров", - заявил министр.

Проект будет реализован в три этапа. "С июня 2021 года активно ведутся строительно-монтажные работы по первому этапу проекта мощностью 1 млрд куб м", - уточнил Акчулаков. По его словам, ввод в эксплуатацию первого этапа ожидается в 2024 году.

"Строительство упомянутых ГПЗ прорабатывается в рамках реализации второй фазы Кашаганского проекта, что позволит увеличить добычу нефти с 400 тыс баррелей в сутки до 700 тыс баррелей в сутки", - отметил глава Минэнерго Казахстана.