Муфтият Дагестана затронет тему развода в своей новой книге

7 июн. 3:28

Отдел науки Муфтията Дагестана выпустит работу ученого-богослова, шейха Хасана-афанди Кахибского, посвященную теме развода, - сообщает пресс-служба Духовного управления региона.

В своем труде шейх разбирает вопрос о троекратном разводе, обосновывает несостоятельность утверждения Салиха аль-Йамани, Ибн Таймии и других ученых о том, что троекратный развод, данный одномоментно, является недействительным.

Также в труде говорится о недопустимости противоречия мусульман четырем мазхабам ислама, необходимости следования одной из этих школ.

Стоит добавить, что работа ученого выйдет в свет к концу текущего месяца.