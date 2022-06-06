В Грузии может появиться Центр обслуживания самолетов

6 июн. 23:15

У Грузии есть потенциал для открытия Центра обслуживания самолетов (MRO), об этом рассказал директор агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели.

Соответствующее исследование провели в Грузии американская компания Frost & Sullivan при поддержке USAID Economic Security Program при участии "Производи в Грузии".

"Исследование по "Центру ремонта самолетов" показало положительный результат. После перехода на завершающий этап исследования мы увидели, что у страны есть большой потенциал в этом направлении и активно продолжаем работу над проектом", - заявил Хидурели.

Он уточнил, что окончательно исследование завершится в конце лета. Специалисты также проведут подробный анализ потенциала аэропортов Грузии.

Улучшение использования потенциала воздушного пространства страны является частью стратегии правительства по развитию Грузии как регионального хаба и моста между Европой и Азией.