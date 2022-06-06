В Кабардино-Балкарии пройдет международный кинофестиваль

6 июн. 22:54

Международный кинофестиваль "Кабардино-Балкария - 100", приуроченный к празднованию юбилея республики, пройдет в регионе в июне, сообщили в пресс-службе регионального Минкультуры.

Уточняется, что в рамках фестиваля пройдут показы 12 фильмов из пяти стран, встречи с известными российскими киноактерами и специальные проекты.

"8-12 июня 2022 года в КБР пройдет международный кинофестиваль "Кабардино-Балкария - 100", посвященный празднованию 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики. В программе фестиваля будут представлены 12 фильмов из пяти стран (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что зрители и участники увидят фильмы, ставшие лауреатами российских и международных фестивалей - киргизскую притчу "Дорога в Эдем", белорусскую мелодраму "Мишень", исторический якутский эпос "Тыгын Дархан", режиссерский дебют известного актера Андрея Носкова "Клоун - это я", а также несколько документальных фильмов.

Одним сеансом можно будет посмотреть программу короткометражных фильмов стран СНГ.