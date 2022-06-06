Карабах: сроки уже поджимают

Несмотря на кажущееся затишье последних недель, ситуация вокруг Карабаха, а также на армяно-азербайджанской границе остается неоднозначной. Целый ряд косвенных факторов указывает на то, что армяно-азербайджанское противостояние не только не сбавляет темпы, но и продолжает нарастать. Речь идет не только об участившихся пограничных перестрелках (к счастью, в последнее время без жертв). Как мы уже отмечали в предыдущих публикациях, армянская сторона начала на всех уровнях стал активно поднимать вопрос "статуса" для Карабахского экономического региона Азербайджана – позиция, по которой официальный Баку отказался вести какие-либо переговоры. Если раньше эту тему армянская сторона предпочитала обходить стороной, то сейчас она настойчиво заявляет о своей позиции.

К слову, 6 июня Академия наук Армении выступила с довольно нестандартным для научного учреждения заявлением о том, что Карабах никогда не может быть составной частью Азербайджанской Республики. В тот же день специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар в интервью армянской службе "Радио Свобода" (в России внесена в реестр иноагентов) выступил с оценкой, что "без учета мнения армян Карабаха невозможно достичь всеобъемлющего урегулирования". Эта размытая оценка, пусть и крайне осторожно сформулированная, вряд ли придется по вкусу Азербайджану, и отбросит тень на посредническую миссию председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Но и с российским посредничеством не все так гладко. Пару дней назад государственное агентство "РИА Новости" опубликовало резонансное интервью карабахского сепаратиста Артака Бегларяна, в котором он был представлен в качестве "госминистра НКР" (в оригинале – без кавычек). В данном материале Бегларян также продвигал тезис о якобы невозможности проживания карабахских армян в составе азербайджанского государства. Заметим, что публикация интервью государственным российским агентством была воспринята в Баку как переход "красных линий", вслед за чем незамедлительно последовала блокировка этого ресурса в Азербайджане.

Также на днях Ереван посетил известный своей проармянской позицией депутат Госдумы Константин Затулин, встретившийся там как с карабахскими сепаратистами, так и главой российского миротворческого контингента в Карабахе генерал-майором Алексеем Волковым.

Тезис о том, что тема Карабаха – это "вопрос прав, а не территории", регулярно выдвигают высокопоставленные армянские чиновники, включая премьер-министра Никола Пашиняна. Отметим, что подобная нечеткая формулировка не исключает территориальных претензий Армении к Азербайджану, поскольку Ереван оставляет открытой возможность спекуляций на тему "отделение во имя спасения" - иначе говоря, вопрос сецессии Карабаха.

Подобные сигналы в Баку, где настаивают на однозначном отказе Армении от любых притязаний на территорию Азербайджана, не заметить не могут.

На этом фоне с Запада поступают намеки, что Баку следует дать карабахским армянам хотя бы некоторую степень автономии; а некоторые силы в России продолжают заигрывать с сепаратистским режимом в Карабахе. Конкуренция, наблюдаемая между Брюсселем и Москвой за лидерство в модерации армяно-азербайджанского переговорного процесса, также не способствует позитивной динамике. Однако в обоих случаях присутствует фактор, который Баку категорически не приемлет – тема Карабаха в качестве переговорного пункта, которую азербайджанцы во главе с президентом Ильхамом Алиевым считают закрытой.

Вероятно, сейчас идет закулисный политический торг между Баку и Москвой, связанный с продлением российской миротворческой миссии в Карабахе, а также предоставлением ей мандата. Какую цену за это требует Баку – досконально неизвестно, однако можно предположить, что речь идет о расформировании остатков бандформирований на подконтрольных РМК территориях, размещении азербайджанских пограничников в Лачинском коридоре и четко прописанной поэтапной интеграции карабахских армян в азербайджанское государство. На наш взгляд, именно второй и третий пункты могут стать камнем преткновения в предполагаемом российско-азербайджанском торге, поскольку их реализация будет означать полноценное восстановление суверенитета Азербайджана на остающихся пока неподконтрольными Баку 3 тысячах квадратных километрах в Карабахе. В перспективе это может привести к тому, что отпадет необходимость в присутствии российских миротворцев в регионе, что никак не входит в геополитические расчеты Москвы.

Напомним также, что в настоящий момент Азербайджан ускоренными темпами строит альтернативную дорогу для нового маршрута Лачинского коридора, после сдачи которой в эксплуатацию азербайджанская сторона вернет контроль над городом Лачин – административным центром одноименного района. Завершение строительства альтернативной трассы, как отмечают эксперты, является вопросом пары месяцев – в качестве крайней даты называется август. Видимо, именно в эти сроки будет принято решение по принципиальным для Баку, Москвы и Еревана вопросам, включая и лоббируемые Баку и Анкарой Зангезурский коридор. Примечательно, что на состоявшейся в конце мая брюссельской встрече между Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном и Шарлем Мишелем была достигнута договоренность провести аналогичную встречу в июле или в августе. Вероятнее всего, процессы на западном и восточном треках протекают параллельно, однако временные рамки для них очерчены одинаковые.

Сейчас сложно прогнозировать развитие событий, если стороны не смогут достичь согласия по мирному договору, разблокированию коммуникаций и вопросам делимитации/демаркации границ в ближайшие месяцы. Однако обращает на себя внимание тот факт, что как Азербайджан, так и Армения существенно активизировали процесс тренировки своих воинских подразделений. В этом контексте нельзя исключать нового обострения в Карабахе или же, что более вероятно, на все еще не прочерченной границе двух южнокавказских республик.