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ЕС призвал Анкару более решительно поддержать Брюссель

ЕС призвал Анкару более решительно поддержать Брюссель

Европейский союз приветствует "конструктивную роль" Турции по ситуации на Украине, однако хотел бы видеть более решительные шаги Анкары по поддержке позиции ЕС, сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели, выступая в Европарламенте.

Он обратил внимание на важность "активной дипломатии" Турции, на ее "усилия по достижению прекращения огня", приветствовал "конструктивную роль" Анкары, ставящую целью деэскалацию.

"В то же время мы призываем Турцию к более решительным шагам по присоединению к позиции ЕС, ожидаем от Турции особой бдительности в том, что касается предотвращения обхода санкций", - цитирует дипломата РИА Новости.

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