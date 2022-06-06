ЕС призвал Анкару более решительно поддержать Брюссель

6 июн. 21:58

Европейский союз приветствует "конструктивную роль" Турции по ситуации на Украине, однако хотел бы видеть более решительные шаги Анкары по поддержке позиции ЕС, сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели, выступая в Европарламенте.

Он обратил внимание на важность "активной дипломатии" Турции, на ее "усилия по достижению прекращения огня", приветствовал "конструктивную роль" Анкары, ставящую целью деэскалацию.

"В то же время мы призываем Турцию к более решительным шагам по присоединению к позиции ЕС, ожидаем от Турции особой бдительности в том, что касается предотвращения обхода санкций", - цитирует дипломата РИА Новости.