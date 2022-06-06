Россия поздравила Казахстан с успешным проведением конституционного референдума

6 июн. 21:45

МИД России поздравил Казахстан с успешным проведением референдума по Конституции. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

"В России с уважением относятся к суверенному демократическому волеизъявлению граждан дружественной нам республики по ключевым вопросам ее политического и социально-экономического развития", - сказано в нем.

В министерстве подчеркнули, что наблюдатели не обнаружили существенных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, так что референдум сочтен состоявшимся, его результаты, соответственно, - заслуживающими доверия.

"Референдум в стране, связанной с нами узами добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, стал весомой частью процесса широкомасштабных внутриполитических преобразований, инициированных президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым при широкой поддержке населения и основных политических партий страны", - указали в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что эти реформы базируются на задачах обеспечения интересов общества, совершенствования процедур защиты прав и свобод жителей, расширения их участия в государственном управлении.

Результаты референдума, заявили в министерстве, убедительно говорят о выборе народа Казахстана в пользу политического и социально-экономического совершенствования устоев государственности, наделения руководства РК мандатом самого широкого доверия.

Россия на новом этапе развития своего партнера и союзника Казахстана продолжит планомерно развивать весь комплекс двусторонних взаимовыгодных связей и евразийских интеграционных инициатив.