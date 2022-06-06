На Ставрополье сформируют запасы аптечных медикаментов

6 июн. 22:29

Власти Ставрополья нынешним летом планируют наладить бесперебойную поставку лекарств в государственную аптечную сеть, - сообщает управление по информационной политике правительства региона.

"Все наименования отработаны с поставщиками и производителями лекарственных препаратов. Запас в госаптечной сети Ставропольского края оригинальными лекарственными препаратами или их аналогами будет сформирован в течении июля - августа 2022 года", - цитирует "Интерфакс" слова гендиректора ГУП СК "Ставропольфармация" Геннадия Замчалкина.

Поставка ряда медикаментов усложнилась из-за действий недружественных стран, из-за чего сейчас и формируются запасы. В перечень аптечной сети на основе запросов населения включили 27 наименований лекарств, все они будут закупаться в рамках выделенной субсидии в размере 50 млн рублей.