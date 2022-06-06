Геленджик принимает второй фестиваль уличных театров

6 июн. 22:14

Сегодня на Центральной площади кубанского Геленджика постановкой "Руслан и Людмила" московского театра "Трикстер" открылся фестиваль уличных театров "Передвижники".

Фестиваль проходит в городе уже во второй раз, он открывает курортный сезон. Проходит фестиваль практически одновременно на трех площадках - на Центральной площади, площадке у парусной школы и у историко-краеведческого музея, а участвуют в нем лучшие уличные театры России, - передает портал Юга.ру.

В нынешнем году на "Передвижниках" зрителям покажут спектакли "Истоки", "Французская пекарня", "Этно", "Мистеарий" и многие другие.

Завершится фестиваль 10 июня постановкой "Ловцы снов" театра "Пластилиновый дождь".