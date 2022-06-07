В Киргизии ностальгируют по пионерии

26 мая в Бишкеке прошел первый Евразийский экономический форум. Помимо выступления президента России Владимира Путина в режиме видеоконференции, состоялось несколько панельных дискуссий по вопросам интеграции пяти государств-членов ЕАЭС. На панели под названием "Евразийство как объединяющая идея: взгляд в будущее" представитель России призвал начать интеграцию со школ, пишет The Diplomat.

Владимир Шамахов, возглавляющий Северо-Западный институт Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, заявил о необходимости сотрудничества в области школьного образования: "Должны быть единые образовательные программы для школ по самым базовым предметам, таким как история, обществознание, математика и русский язык, - сказал Шамахов. - Мы видим по Украине, что долгое время этим вопросам не уделялось внимания. Мы потеряли Украину, потому что упустили из виду образование, культуру, язык и отсутствие должного влияния на молодежь".

Статья, опубликованная Джамилей Мусуралиевой для Kaktus о комментариях Шамахова, вызвала жаркие споры в социальных сетях. Обеспокоенность по поводу "возврата к советской системе", высказанная в ходе этих дебатов, перекликается с разговорами о 100-летии пионерии.

19 мая в школах Киргизии отметили юбилей Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ленина. По поручению заместителя министра образования учителя организовали праздничные мероприятия в честь пионерской организации, прекратившей свою деятельность после распада Советского Союза.

Ученикам одной из школ Каракола выдали пионерские галстуки и велели исполнить гимн организации. Против этого высказались некоторые родители. Отец третьеклассника раскритиковал идею в одной из социальных сетей. Его пост стал вирусным, и к обсуждению присоединились сотни людей. Некоторые пользователи согласились с отцом, но комментарии также полны замечаний, обвиняющих автора в отрицании истории.

Действительно, схема пионерских организаций в Средней Азии была успешной. Первые киргизские пионеры появились в 1925 году, а к 1929 году в Киргизской ССР насчитывалось 10195 пионеров. Они помогали строить железную дорогу между Кантом и Токмаком в 1939 году, участвовали в боевых действиях во время Второй мировой войны. Сотни тысяч пионеров из Киргизии посещали летние лагеря, уроки музыки и занимались спортом. С 1930-х годов издавалось несколько пионерских журналов на киргизском языке.

Сегодня в Киргизии особенно тепло вспоминают о пионерской организации. Статьи, опубликованные в середине 2010-х годов в газетах "Вечерний Бишкек" и "Лимон", напоминают, что организация была горячо любима детьми, и почти каждый советский ребенок мечтал надеть красный галстук и вступить в ряды пионеров.

В то время как пионерская организация развалилась с распадом Советского Союза, патриотическое воспитание сохранилось. Социологи и киргизские политики утверждают, что школы играют важную роль в укреплении национальной лояльности и политической идентичности молодых граждан.

Полемика по поводу комментариев Шамахова и празднования столетия пионерии в меньшей степени связана с тем, что политическое сознание детей формируется в школе. Речь идет о приоритетах Министерства образования Киргизии, учитывая нехватку средств на учебники, на оплату труда учителей, на обеспечение учащихся теплом зимой и на ремонт разваливающихся школ или строительство новых для размещения растущих городов.