СМИ: Голубев рассказал, когда завершится ремонт трассы М-4 "Дон"

6 июн. 21:46

Ремонтные работы на федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области завершатся в два этапа, - рассказал сегодня в эфире телеканала "Дон-24" губернатор области Василий Голубев.

"Наш подрядчик выдерживает взятые обязательства. 108 км трассы М-4 "Дон" будут приведены в порядок до 10 июня. На сегодняшний день будет сделано 84 км, до 12 июня – остальные 24 км. В некоторых местах останется сделать съезды и обочины. Подрядчики говорят, что полотно будет запущено в полном объеме в этот срок", - пояснил губернатор, передает "АиФ-Ростов".

Работы проводятся в преддверии большого сезона, когда множество туристов отправится по трассе на юг, - добавил Голубев.