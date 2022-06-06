Байден заявил о чрезвычайной ситуации из-за возможного дефицита электроэнергии

6 июн. 21:24

Американский президент Джо Байден задействовал закон о производстве продукции военного назначения для расширения производства компонентов для солнечных батарей и отменил пошлины на ввоз солнечных батарей из стран Юго-Восточной Азии, следует из распространенных документов Белого дома.

В них говорится, что закон был задействован для "ускорения внутреннего производства технологий чистой энергетики, в том числе компонентов солнечных батарей", пишет ТАСС.

Кроме того, глава государства издал приказ, в котором объявляет "о наличии чрезвычайной ситуации в связи с угрозами в отношении наличия достаточных возможностей для генерации электроэнергии с целью удовлетворения потребительского спроса".

Далее, Байден распорядился приостановить действие пошлин на ввоз солнечных батарей из стран Юго-Восточной Азии: это облегчит внутреннее производство солнечных батарей за счет расширения доступа к компонентам из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама, так как они "смогут быть импортированы без определенных пошлин в течение 24 месяцев".