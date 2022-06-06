Российские аграрии получат почти миллиард рублей на оптимизацию

6 июн. 21:34

Правительство России в текущем 2022 году выделит почти миллиард рублей на развитие информационных систем и оптимизацию процессов для аграриев - распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В целях автоматизации процессов информационных систем Минсельхоза России направить в 2022 году бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию решений правительства Российской Федерации, направленных на поддержку сельского хозяйства и рыболовства, Минсельхозу России в объеме 907 млн рублей", - говорится в документе, передает РИА Новости.

507 млн рублей из выделенных средств пойдут на развитие цифровой платформы для аграриев "Единое окно" и других информационных систем, позволяющих собирать, анализировать и прогнозировать отраслевые данные, а оставшиеся 400 млн рублей направят на развитие единой информационной системы о землях сельхозназначения в рамках госпрограммы вовлечения в оборот земель и развития мелиоративного комплекса России.