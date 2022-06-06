Полад Бюльбюль оглы встретился с новоназначенным послом Португалии в России Мадаленой Фишер

6 июн. 20:59

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы сегодня встретился с новоназначенным послом Португалии в РФ Мадаленой Фишер по ее просьбе.

На встрече он поздравил коллегу с назначением, пожелал ей успехов, а также рассказал ей о своей деятельности в качестве дуайена дипломатического корпуса, аккредитованного в РФ, и многочисленных встречах и культурных мероприятиях, организованных в российской столице.

Говоря о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Португалией, Полад Бюльбюль оглы обратил внимание на широкие возможности для их развития, прежде всего в сферах туризма, культуры и образования, и указал на необходимость принятия практических шагов в этом направлении, в том числе организации взаимных официальных визитов, создания, как и в Милли Меджлисе Азербайджана, группы дружбы с АР в парламенте Португалии. Дипломат отметил важность принятия соответствующих мер для увеличения товарооборота между двумя странами.

Согласившись с озвученными Поладом Бюльбюль оглы предложениями, Мадалена Фишер сообщила, что Португалия заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном. Заявив о важности сотрудничества в рамках международных организаций, посол отметила значимость взаимной поддержки выдвинутых в ООН кандидатур обеих стран.

Рассказывая о победе азербайджанской армии в Отечественной войне Азербайджана под руководством президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, Полад Бюльбюль оглы подчеркнул, что Азербайджан отстаивал свои суверенные земли, так что международное право, истина и справедливость были на его стороне. Кроме того, посол проинформировал о положениях трехстороннего Заявления и в целом о постконфликтном периоде, а также о масштабных работах по восстановлению освобожденных территорий.

Дипломаты обменялись мнениями по процессам, происходящим в регионе, а также по вопросам, вызывающим взаимный интерес.

В завершение встречи Мадалене Фишер были вручены национальный головной убор Азербайджана келагаи, а также изданные Фондом Гейдара Алиева книги "Хроника Победы" и "Карабах: до и после оккупации". Она выразила благодарность послу Азербайджана за интересную и продуктивную встречу.