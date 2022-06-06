На прилавках российских магазинов появятся лимонады и холодные чаи "Мираторг"

6 июн. 20:56

Агрохолдинг "Мираторг" вложил 4 млн евро в запуск линий по производству прохладительных напитков, в том числе лимонадов и холодных чаев, - говорится в распространенном сегодня сообщении компании.

Продукция уже производится на фабрике-кухне "Мираторга" в Домодедове (ООО "Трио-Инвест). В 2020 году компания начала импортозамещение существующих на российском рынке пакетированных соков и газированной воды и сейчас выпускает под собственным брендом линейку морсов и лимонадов, в каждой из которых по пять наименований, - передает ТАСС.

Напомним, холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является одним из крупнейших производителей мяса и мясной продукции, а также поставщиком мяса на российском рынке. Компания работает в 19 регионах России.

На фоне ситуации вокруг Украины американская компания Coca-Cola в марте объявила о приостановке деловой активности на территории России и не исключает полного ухода с российского рынка. Другой крупный американский производитель газированных напитков - PepsiCo - 9 марта сообщил, что приостанавливает в России продажу напитков под брендами Pepsi, 7up и Mirinda.