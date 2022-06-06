Россия расширила санкционный список по США

6 июн. 20:26

Россия расширила "стоп-лист" граждан США, которым запрещен въезд в страну. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

В нем говорится, что такая мера принята в ответ на постоянно расширяющиеся американские санкции против российских политических и общественных деятелей, а также представителей деловых кругов.

"В "стоп-лист" вносится 61 американский гражданин из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельных чиновников Госдепартамента США, причастных к вбросам о "злонамеренных" российских кибератаках", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ознакомиться с перечнем лиц, в отношении которых введены ответные рестрикции, можно на сайте министерства.