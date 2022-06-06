МЧС Кубани распространило штормовое предупреждение о грозах и ветре

6 июн. 20:31

Кубанские спасатели объявили по краю штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды и ожидающихся ливней с градом и ветром, - сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"До конца суток 6 июня, а также во второй половине дня и до конца суток 7 июня местами в крае ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Порывы ветра могут достигать 20 м/с. Также прогнозируется понижение температуры воздуха.

Географию погодных явлений в краевом МЧС не уточняют, сообщая: дожди ожидаются на Черноморском побережье, в Белореченском, Усть-Лабинском, Курганинском, Кавказском и других районах края.