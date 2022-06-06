Ливни и град накрыли Ингушетию

6 июн. 19:59

Ливень подтопил многоквартирные дома в ряде населенных пунктов Ингушетии, рассказали в пресс-службе главы и правительства региона.

"Из-за сильного ливня и подтопления трансформаторных подстанций прервано электроснабжение в населенных пунктах, в том числе Магасе, Насыр-Кортском округе. На поврежденных участках работают аварийные бригады энергетиков", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".

Чиновник уточнил, что с аналогичными проблемами столкнулись и жители Назрани - именно на этот город пришелся главный удар стихии.

В МЧС Ингушетии уточнили, что в результате мощного ливня в городе затопило ряд улиц, кое-где вода поднялась более чем на метр от земли и залила автомобили.

Кроме того, по республике прошел град, он засыпал дворы и огороды, потоки воды на дорогах спровоцировали пробки.

В результате разгула стихии пострадавших нет.