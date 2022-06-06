Суд оправдал россиянку, задержанную за дрон в Узбекистане

6 июн. 19:49

Суд в Узбекистане оправдал гражданку России Полину Ермакову, задержанную за провоз на территорию этой страны беспилотного летательного аппарата, рассказал пресс-секретарь посольства РФ в Ташкенте Дмитрий Данилов.

"По решению суда Полина Ермакова оправдана, но дрон, из-за которого ее задержали, изъят, а сама россиянка уже вылетела домой", - цитирует дипломата ТАСС.

Пресс-секретарь пояснил, что Ермакова была задержана через несколько дней после пересечения границы РУз, а до суда оставалась на свободе.

Напомним, по правилам Агентства гражданской авиации при Минтрансе Узбекистана, ввоз и эксплуатация беспилотников в воздушном пространстве страны допускается только с разрешения правительства, получить его может только юридическое лицо и только для выполнения ведомственных задач.