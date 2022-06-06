Селевой поток частично перекрыл дорогу к Нижнему Чегему

6 июн. 19:41

В Кабардино-Балкарии из-за сильных дождей на участке дороги между селениями Нижний Чегем и Хушто-Сырт сошел селевой поток, обошлось без пострадавших, - сообщили в правительстве КБР.

"Селевым потоком частично была перекрыта проезжая часть дороги, незначительно размыты откосы земельного полотна и повреждены водопропускные трубы", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Специалисты оперативно провели расчистку дорожного полотна, полностью восстановив проезд по дороге. Сейчас работы по расчистке и восстановлению дороги продолжаются.