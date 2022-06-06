Экс-президент Шри-Ланки: прекращение рейсов "Аэрофлота" станет губительным для туризма страны

6 июн. 19:34

Бывший президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой пересмотреть решение о приостановке полетов авиакомпании "Аэрофлот" в Коломбо, что, по его словам, станет "разрушительным для туристической сферы островного государства", - пишет новостной портал News First.

"Мы нуждаемся в поддержке наших надежных друзей. И помощь России как одного из наших давних и близких друзей будет критически важна для нас. Я прошу, чтобы Ваше превосходительство и Ваше правительство пересмотрело решение о приостановке рейсов "Аэрофлота" в Шри-Ланку в свете этой ситуации и продолжило поддерживать нашу страну, как Вы и Россия всегда делали в самые сложные моменты", - подчеркнул Сирисена, напомнив, что Шри-Ланка переживает один из худших экономических кризисов за всю историю своей независимости и сталкивается с катастрофической нехваткой топлива, электроэнергии и продовольствия, передает ТАСС.

Сирисена согласился с принятым решением российской авиакомпании прекратить полеты на Шри-Ланку, призвав рассматривать ситуацию с задержанием самолета "Аэрофлота" как полностью юридическое дело, а не государственное.

Напомним, российская авиакомпания "Аэрофлот" 3 июня приостановила рейсы на Шри-Ланку после ареста властями этой страны своего самолета A330. Авиационные власти Шри-Ланки задержали днем ранее вылет лайнера в международном аэропорту Бандаранаике после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо удовлетворил жалобу ирландской лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited к российской авиакомпании и запретил ее самолету покидать страну.