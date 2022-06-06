Володин пригласил спикера парламента Казахстана в Москву

6 июн. 18:59

Председатель Парламентской Ассамблеи ПА ОДКБ, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пригласил председателя мажилиса парламента Казахстана Ерлана Кошанова совершить визит в Москву.

Российский политик в рамках рабочего визита в Ереван на заседание Совета ПА ОДКБ встретился с Кошановым. В ходе переговоров он указал на необходимость выстраивания межпарламентских отношений, в том числе используя и региональные возможности.

"Нам важно, чтобы наши депутаты, возглавляющие комитеты и комиссии, созданные для развития отношений, переходили на более эффективные форматы взаимодействия и реализации достигнутых договоренностей", - цитирует спикера ГД РИА Новости.

Володин пригласил Кошанова посетить с визитом Москву и выразил надежду, что их встречи станут более частными после пандемии коронавируса.

Председатель мажилиса рассказал о прошедшем в Казахстане референдуме по Конституции Республики, поблагодарил за направление наблюдателей от ПА ОДКБ и МПА СНГ.

"Уверен, что сотрудничество Казахстана и России будет дальше расширяться и парламенты наших стран будут вносить в это свой весомый вклад", - заключил он.