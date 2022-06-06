Наставник сборной Азербайджана рассказал о ближайшей цели команды

6 июн. 18:57

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи на пресс-конференции перед матчем со сборной Беларуси в Лиге наций назвал цель своей команды на ближайшее будущее.

По словам 65-летнего наставника, азербайджанские футболисты попробуют подняться как можно выше в своей группе.

"Мы хотим добиться успеха в Лиге наций, постараться подняться выше. В нашей группе Словакия - фаворит, а с остальными боремся за второе место", - цитирует его Azerisport.com.

Напомним, Азербайджан выступает в Лиге наций в одной группе (Лига С, Группа 3) с командами Беларуси, Казахстана и Словакии. Вечером 6 июня азербайджанская команда сыграет в сербском Нови-Саде с командой Беларуси.