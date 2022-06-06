Новые водопроводные трубы проложат в Алагире впервые за 40 лет

6 июн. 18:45

Водопроводные трубы заменят впервые за 40 лет в городе Алагир Северной Осетии, рассказали в пресс-службе регионального министерства ЖКХ, топлива и энергетики.

"В рамках программы развития СКФО "Чистая вода" в Алагире начали замену водопроводных труб. Эту новость жители ждали с нетерпением. К примеру, на улице Ленина последний раз подобные работы проводили около 40 лет назад", - цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что новые сети будут подключены также к станции обеззараживания.

В ведомстве обещают, что новые трубы будут работать в течение нескольких десятков лет. Работы планируется завершить до конца года, на сегодня уже проложили около 700 м.