Ушел из жизни советский летчик-космонавт Валерий Рюмин

6 июн. 18:32

Сегодня на 83-м году ушел из жизни легендарный советский космонавт Валерий Рюмин, - сообщил "Роскосмос".

"На 83-м году жизни ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Валерий Рюмин", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

"Мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - цитирует "Роскосмос" слова гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Валерий Рюмин родился 16 августа 1939 года в Комсомольске-на-Амуре. Окончил Московский лесотехнический институт, факультет электроники счетно-решающей техники. 21 марта 1973 года он был назначен на должность космонавта-испытателя. Совершил четыре полета в космос общей продолжительностью более 371 суток, работал в открытом космосе. Был руководителем полета станций "Салют-7" и "Мир", российским руководителем программ "Мир - NASA" и "Мир - Шаттл".