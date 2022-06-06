Ученый предупредил об опасной ситуации с микробами на МКС

6 июн. 18:24

Ситуация с микробами на Международной космической станции в последние несколько лет ухудшилась, предупредил глава Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов на совместном заседании бюро Совета РАН по космосу и президиума Научно-технического совета госкорпорации "Роскосмос".

"Анализ результатов микробиологического мониторинга среды обитания модулей российского сегмента МКС свидетельствует, что состояние среды обитания МКС начиная с 55-й экспедиции ухудшилось. Обобщенные результаты показывают, что в 65% проб были обнаружены микроорганизмы в количествах, превышающих нормативные требования", - цитирует его "Интерфакс".

Ученый пояснил, что на станции были обнаружены виды, относящиеся к 3-4 группам патогенности, а именно стафилококки и стрептококки. Они могут поражать материалы и оборудование и даже выводить из строя приборы: именно из-за них сломался прибор коммутационной связи на орбитальной станции Мир" во время 24-й экспедиции.

По словам Орлова, микроорганизмы могут попасть и на новую российскую орбитальную станцию, если при ее строительстве будут использоваться существующие модули российского сегмента МКС.