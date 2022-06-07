Большая часть туристов приезжает в Азербайджан из Турции

В настоящее время большинство туристов приезжает в Азербайджан из Турции. Как заявил сегодня заместитель главного исполнительного директора Бюро по туризму Азербайджана Бахруз Аскеров, в январе-мае Азербайджан посетило 116243 туриста из Турции. Из России в Азербайджан за тот же период въехало почти столько же - 115468 туристов, пишет турецкая "Сабах".

В беседе с Анатолийским агентством Аскеров назвал Азербайджан прекрасным местом для проведения конгрессов, встреч, а также событийного туризма в целом. "У нас есть и современная инфраструктура, и огромные залы для мероприятий. Кроме того, благодаря нашему стратегическому и географическому положению мы можем принимать туристов из множества стран. В Азербайджане есть как элитные гостиницы, так и бутик-отели. Жилье себе подберет турист с любым бюджетом", - пояснил он.

Аскеров отметил, что очень хорошие отношения между Турцией и Азербайджаном как на межведомственном, так и на государственном уровне, открывают широкие возможности и для ведения бизнеса между двумя странами. Он сказал, что многие приезжают в Турцию из Азербайджана с целью оздоровительного туризма, отметив, что в Азербайджане также доступен такой вид туризма.

"Мы предлагаем передовые спа- и велнес-услуги", -сообщил Аскеров, добавив, что в городе Нафталан, где добывается лечебная нефть, был создан центр оздоровительного туризма. Заместитель главного исполнительного директора Бюро по туризму Азербайджана объяснил, что там меньше туристов из Турции в основном из-за недостатка рекламы.

Он отметил, что путешествовать между Турцией и Азербайджаном очень просто: больше не нужны визы и загранпаспорт, в Азербайджан можно въехать по удостоверению личности. "Турки в основном приезжают в Азербайджан в рамках делового туризма, но в последние годы мы видим также развитие культурного туризма. В последнее время из Турции стали часто приезжать YouTube блогеры и инфлюенсеры", - сказал Аскеров.

"В Турции все знают, что можно поехать в Азербайджан, но при этом не обладают полным представлением о его туристическом потенциале", - сказал он, отметив, что возможен заметный рост туристических потоков между странами.

"Туристам кажется, что они знают Азербайджан, но приезжая, они видят совсем другую страну, с другой культурой, понимают, что хотя наши страны похожи, у нас другая и уникальная культура, и что у нас есть, что посмотреть", - заключил Бахруз Аскеров.

Изменения, согласно которым гражданам Азербайджана и Турции разрешается пересекать границу двух стран без виз, вступили в силу в апреле прошлого года. В феврале 2020 года Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции, теперь срок безвизового пребывания граждан Азербайджана и Турции во время взаимных поездок составляет 90 дней вместо 30 дней.