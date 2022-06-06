Аэропорт Владикавказа прекратил работу из-за непогоды

6 июн. 18:23

Международный аэропорт Владикавказа прервал прием и отправку авиарейсов в связи с ухудшением погоды, - сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба воздушной гавани.

"По погодным условиям международный аэропорт Владикавказ не принимает воздушные суда на прилет и вылет", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии распространила штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми на территории республики 5, 6 и 7 июня ливнями в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с.