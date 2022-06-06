"Роснефть" продала все акции грузинской компании Petrocas

6 июн. 18:11

Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" продала 49% акций грузинской Petrocas Energy Group. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Petrocas.

"В результате сделки "Роснефть" полностью вышла из доли участия в Petrocas Energy Group, а двое ее представителей в Совете директоров ушли в отставку", - говорится в пресс-релизе.

Акции у нефтяного гиганта России выкупил генеральный директор Petrocas Вано Накаидзе, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, "Роснефть" приобрела долю в Petrocas в конце 2014 года. Стоимость сделки составила $144 млн.