В Галанчожском районе Чечни открылся религиозно-культурный комплекс

6 июн. 18:07

Сегодня в возрождаемом горном Галанчожском районе Чечни, который считается историческим для чеченцев, открылся религиозно-культурный комплекс, включающий в себя сторожевую башню, мечеть и беседки, - сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава региона Рамзан Кадыров.

"Мы уделяем самое пристальное внимание вопросам сохранения исторических и природных памятников Чечни. Вот и сегодня в Галанчожском районе состоялось открытие целого религиозно-культурного комплекса. Сторожевая башня, мечеть и беседки возведены с исторической точностью", - написал Кадыров, передает ТАСС.

Новая достопримечательность позволит жителям республики и туристам окунуться в исторический быт чеченского народа. Это один из самых красивейших районов Чечни, богатый своей историей, - отметил Кадыров.

Напомним, до депортации 1944 года, Галанчожский район, распложенный в центре республики, был одним из крупнейших - в него входило до 140 сел, В феврале 1944 года партийное руководство упразднило и расформировало его, включив в состав Ачхой-Мартановского, Сунженского и Итум-Калинского районов.