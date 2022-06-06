Нужна ли армянскому обществу новая реальность

В армянском обществе все больше осознают необходимость вывода страны из многолетней изоляции. Но вопрос заключается в том, готова ли армянская политическая элита выпустить своих граждан из тисков национализма и реваншизма.

У так называемых "героев карабахской войны" нет иного пути, кроме как идеализировать свое прошлое. Ожидать, что лидеры армянского сепаратизма - Роберт Кочарян и Серж Саргсян – вдруг изменят воинственную риторику не стоит, потому как осознание ими ошибочности их пути равносильно признанию вины за преступления не только против Азербайджана, но и против Армении. Для тех, кто из года в год обеспечивал деятельность партии войны, актуальным останется возрождение прошлого в ином формате, так как прежние концепции, позволившие, к примеру, дашнакам и прочим реваншистам, найти свое место в финансовой иерархии националистов, доказали свою пригодность, соответственно, с их точки зрения, не подлежат пересмотру.

Обретя независимость, постсоветское армянство оказалось в плену националистического водоворота по причине отсутствия ощутимой альтернативы. Установившееся в республике олигархическое правление обезличило людей, определив их в качестве источника заработка. Сепаратисты добавили к этому идеи "многовековой вражды" с соседями. Но и "народная" революция нынешнего премьера Пашиняна лишь поверхностно прошлась по прежним идеологическим установкам, обернув часть из них исключительно против своих оппонентов, а оставшиеся тезисы просто присвоила себе. Лишь сокрушительное поражение войне и пристальное наблюдение за соблюдением взятых на себя обязательств вынуждает руководство Армении идти по пути здравого смысла.

Ускорить процесс и тем самым высвободить общество от стереотипного понимания мироустройства можно в условиях наднациональной интеграции в пределах Южного Кавказа, в рамках которой возможно влияние на традиционные структуры армянской власти. Значение армии, интересы отдельных бизнесменов, конвертирующих свои финансы в политические дивиденды, будет девальвировано, поскольку будет создана общая система региональной безопасности. Обеспечивать транспортную, энергетическую, продовольственную безопасность путем оккупации чужих территорий будет бессмысленно. Когда вопросы безопасности примут наднациональный характер, враждебное восприятие соседних народов станет нецелесообразным.

Однако сложно представить, что влиятельный армянский олигархат, занятый лишь личным обогащением, добровольно отступит от своих интересов. Еще сложнее представить, что элита, привыкшая зачищать вокруг себя все пространство армянской политики, добровольно согласится пожертвовать монополией на власть в угоду наднациональным структурам, в состав которых войдут не столько политики, сколько экономисты, промышленники, аграрии, юристы, способные сформировать современное законодательство.

Новый контекст возвращает регион к поиску надежного посредника, готового оказывать поддержку Южному Кавказу. Освободить армянское общество от пережитков прошлого способно новое понимание реальности, которое привнесут силы, которые поддержат интеграцию без ущерба для всех ее участников. Это станет переломным моментом в судьбе республик Южного Кавказа, освободив их от конфронтации и побудив мировые центры политики бороться за то, чтобы курировать процесс интеграции.