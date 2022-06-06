Замакима Экибастуза осужден за систематические взятки

6 июн. 17:59

Заместитель акима Экибастуза и двое подчиненных ему чиновников осуждены за коррупцию, такое сообщение распространила пресс-служба Антикоррупционной службы Казахстана.

Замградоначальника Бауржан Ахметов, замруководителя отдела ЖКХ А. Садыков и главный специалист этого же отдела К. Тусупбеков признаны виновными систематическом получении взяток от предпринимателей за подписание актов выполненных работ по договорам госзакупок и в целом за покровительство, передает Sputnik Казахстан.

Замакима приговорен к лишению на восемь лет, Тусупбеков и Садыков - к семи и шести годам лишения свободы соответственно.

Кроме того, после вступления приговора в силу будет рассмотрен вопрос ответственности акима Ардака Кантарбаева как непосредственного руководителя.