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Турецкий спецназ ликвидировал 11 боевиков на севере Сирии

Турецкий спецназ ликвидировал 11 боевиков на севере Сирии

На севере Сирии нейтрализованы 11 террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийского крыла YPG. Об этом сообщили в пресс-службе министерства национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что боевики занимались подготовкой террористических актов в зонах проведения контртеррористических операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь".

Всех их уничтожил турецкий спецназ, добавили в Минобороны.

В сообщении также подчеркивается, что ВС Турции будут предпринимать все меры для обеспечения мира и спокойствия в регионе, передает агентство Anadolu.

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