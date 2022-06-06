Турецкий спецназ ликвидировал 11 боевиков на севере Сирии

6 июн. 17:59

На севере Сирии нейтрализованы 11 террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийского крыла YPG. Об этом сообщили в пресс-службе министерства национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что боевики занимались подготовкой террористических актов в зонах проведения контртеррористических операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь".

Всех их уничтожил турецкий спецназ, добавили в Минобороны.

В сообщении также подчеркивается, что ВС Турции будут предпринимать все меры для обеспечения мира и спокойствия в регионе, передает агентство Anadolu.