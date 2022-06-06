Билл Гейтс рассказал, какой техникой пользуется

6 июн. 17:50

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс поведал в интервью журналу PC Magazine о своих предпочтениях в технике. Миллиардер признался, что пользуется продукцией своей компании.

При этом он подчеркнул, что использует разные устройства в зависимости от того, где он находится. По словам предпринимателя, дома у него находится моноблок Surface Studio 2, а в офисе он работает на складном смартфоне с большим экраном - Samsung Galaxy Z Fold 3. В поездках же Гейтс отдает предпочтение ноутбуку Surface Laptop 4.

"Я склонен использовать большой экран чаще, чем большинство людей, потому что мне нравится отправлять большие электронные письма и читать большие документы и исследовательские работы", - пояснил основатель Microsoft.

Он также отметил, что по сравнению с представителями молодого поколения пользуется смартфонами не так активно, передает Лента.ру.