Первым замглавы комитета Госдумы по безопасности может стать Адам Делимханов

6 июн. 17:47

Комиссия Государственной думы по регламенту внесла на рассмотрение нижней палаты проект постановления об избрании депутата Адама Делимханова первым заместителем главы комитета по безопасности и противодействию коррупции. Текст документа опубликован в думской электронной базе.

"Избрать депутата Государственной думы Делимханова Адама Султановича первым заместителем председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции", - цитирует его ТАСС.

Проект планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы завтра.

Напомним, Делимханов - депутат фракции "Единая Россия", он входит в состав комитета по безопасности и противодействию коррупции.