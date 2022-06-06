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Первым замглавы комитета Госдумы по безопасности может стать Адам Делимханов

Первым замглавы комитета Госдумы по безопасности может стать Адам Делимханов

Комиссия Государственной думы по регламенту внесла на рассмотрение нижней палаты проект постановления об избрании депутата Адама Делимханова первым заместителем главы комитета по безопасности и противодействию коррупции. Текст документа опубликован в думской электронной базе.

"Избрать депутата Государственной думы Делимханова Адама Султановича первым заместителем председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции", - цитирует его ТАСС.

Проект планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы завтра.

Напомним, Делимханов - депутат фракции "Единая Россия", он входит в состав комитета по безопасности и противодействию коррупции.

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