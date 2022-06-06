В московском метро из-за упавшего на рельсы пассажира встали поезда

6 июн. 17:45

На Замоскворецкой линии Московского метрополитена встали поезда между "Автозаводской" и "Белорусской" из-за человека на пути, - сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Замоскворецкой линии нет движения поездов от "Автозаводской" до "Белорусской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Просим пассажиров не подходить к краю платформы и тем более не спускаться на пути. Это опасно для жизни", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.