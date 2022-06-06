СМИ: пенсионеры Ирана недовольны ценами и пенсиями

6 июн. 17:31

Сегодня по всему Ирану проходят протестные акции, в которых принимают участие тысячи пенсионеров – они недовольны ростом цен и низкими пенсиями, - пишет иранское информационное агентство Fars.

"Около 1000 пенсионеров собрались в городе Тебризе, чтобы выразить мирный протест. В ходе этой акции их сопровождала полиция", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Аналогичные демонстрации проходили в Казвине, Ширазе и Шуштаре: пенсионеры выкрикивали лозунги "наши расходы в долларах, наши доходы в риалах", "пенсионер на чеку и знает свои права", "инфляция 100%, рост (зарплат и пенсий) – 10%".