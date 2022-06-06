В МИД Болгарии назвали причину отказа пустить борт с Лавровым в воздушное пространство страны

6 июн. 17:23

В Софии заявили, что решение не пропускать через воздушное пространство Болгарии самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым связано с тем, что он находится под санкциями Евросоюза. Такое сообщение распространила пресс-служба болгарского внешнеполитического ведомства.

"В связи с запросами прессы информируем, что 1 июня 2022 года МИД Болгарии не предоставил дипломатического разрешения на выполнение российских полетов с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым над болгарской территорией", - цитирует заявление ведомства со ссылкой на Болгарское национальное телевидение "Интерфакс".

В министерстве пояснили, что такое решение было принято в соответствии с санкционным режимом Евросоюза в отношении РФ, введенным 31 июля 2014 года.

В МИД напомнили, что Сергей Лавров находится под номером 670 в списке физических и юридических лиц, в отношении которых Евросоюз ввел ограничения.