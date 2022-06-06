В КФУ дали прогноз по туризму в нынешнем году

6 июн. 17:08

В нынешнем году Крым посетят около 7 млн туристов, - сообщил доцент кафедры туризма Крымского федерального университета (КФУ) Игорь Вахрушев.

Курортный сезон в Крыму нынешним летом и в целом в 2022 году будет похож на сезон 2020, когда на полуострове наблюдалось перераспределение турпотоков.

"Крым – это не только элитный отдых, но важно понимать, что его предпочитают лидеры мнений. Кроме того, появляется новый тип туриста – люди духовного развития, которые активно посещали Юго-Восточную Азию", - отметил специалист, передает "АиФ-Крым".

Так, для нового типа туристов в Крымских горах готовится к открытию Центр духовного развития "Арт-Ковчег", - добавил ученый.