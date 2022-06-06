Жертвами обрушения здания в Иране стали свыше 40 человек

6 июн. 17:04

Число жертв обрушения 10-этажного здания в городе Абадан (провинция Хузестан) на юго-западе Ирана увеличилось до 41. Об этом сообщило гостелевидение Ирана со ссылкой на губернатора Абадана Ихсана Аббаспура.

По его словам, из-под завалов достали тела еще трех погибших.

Аббаспур также отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются, передает агентство Anadolu.

Напомним, строящееся 23 мая в Абадане частично обрушилось строящееся 10-этажное офисное здание. Президент Ирана Эбрахим Раиси распорядился провести незамедлительное расследование инцидента и привлечь к ответственности виновных.