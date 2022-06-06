Казахстан примет Ironman в августе

6 июн. 16:51

Международные соревнования Ironman состоятся в Казахстане в августе.

"Официально объявляю, что будем проводить Ironman KZ в этом году! После долгих переговоров с головным офисом Ironman, после двух лет перерыва из-за пандемии, накопленных финансовых и организационных вопросов, наконец решили провести эту эпическую гонку!" - поделился бизнесмен Айдын Рахимбаев в соцсети.

Состязания пройдут 14 августа в Нур-Султане, в них примут участие порядка 2 тыс спортсменов из 55 стран мира. Провести планируется и полумарафон, и полноценные соревнования Ironman. "И половинка, и впервые на территории СНГ - полный Ironman в один день. А это 3,8 км заплыва, 180 км на велосипеде и затем сразу 42 км марафона", - сообщил Рахимбаев.

Впервые соревнования Ironman прошли в Казахстане в 2018 году.

Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.