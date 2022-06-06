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СМИ: Греция намерена выставить в Эгейском море защиту от турецких БПЛА

СМИ: Греция намерена выставить в Эгейском море защиту от турецких БПЛА

Греция собирается разместить в Эгейском море систему, блокирующую Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Турции. Об этом сообщают анонимные источники.

По их данным, ВС Греции предпринимают шаги по минимизации эффекта от использования Турцией беспилотников в районе Эгейского моря.

Греческие военные планируют разместить антидронные системы на островах в Эгейском и частично в Средиземном морях, и тем самым защитить "Район полетной информации" (FIR), передает агентство Anadolu со ссылкой на издание Real News.

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