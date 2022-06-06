В крупнейшем вузе СКФО открыли бюст Пушкина

6 июн. 16:43

Бюст русского поэта Александра Пушкина установили на территории Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе. Он стал вторым городским памятником, посвященным писателю, сообщает пресс-служба вуза.

"В Северо-Кавказском федеральном университете в день рождения Александра Сергеевича Пушкина и в День русского языка появился бюст великого поэта. Бюст Пушкина в СКФУ стал вторым памятником, посвященным русскому классику в городе Ставрополе. Первый был установлен в 1987 году на проспекте Карла Маркса, одной из старинных улиц города", - сказано в сообщении.

В вузе отметили, что Александр Пушкин дважды бывал в Ставрополе во время своих поездок на Кавказ. В настоящее время ученые университета ведут работу по популяризации русского языка и культуры за рубежом. Помогает в этом и творчество Пушкина.