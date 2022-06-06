Студент-иностранец утонул в Новороссийске

6 июн. 16:43

На пляже "Алексино" в Новороссийске утонул студент - уроженец Уганды, пишут "Кубанские новости".

Молодой человек приехал на море из Краснодара вместе с однокурсниками и преподавателями. Он не умел плавать. Спасатели достали его из воды на расстоянии трех метров от береговой линии.

Глава управления по делам ГО и ЧС администрации Новороссийска Владимир Леушин сообщил, что 27-летний студент утонул недалеко от берега.

"Глубина в том месте небольшая. Примерно по грудь взрослому человеку", - добавил Леушин.

Спасатели передали мужчину медикам, однако спасти его не удалось.

Правоохранители выяснят все причины трагедии.