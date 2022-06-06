В Карачаево-Черкесии объявлено штормовое предупреждение из-за ветра

6 июн. 16:30

В Карачаево-Черкесии объявили штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Согласно прогнозу синоптиков, 7 июня в республике местами ожидается сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

"На реках возможен подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в связи с непогодой возрастает риск чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с подтоплением низменностей в населенных пунктах, повреждением дамб, гибелью сельхозкультур, а также нарушениями в работе систем жизнеобеспечения, передает "Интерфаск-Юг".