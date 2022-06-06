МИД Турции: мы и впредь будет поддерживать Азербайджан во всех сферах

6 июн. 16:28

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем Twitter заявил, что Анкара и впредь будем поддерживать Азербайджан во всех сферах.

"Рад видеть в Анкаре министра иностранных дел братского Азербайджана Джейхуна Байрамова. Мы высоко ценим отношения наших стран, которые являются примером для всего мира, и региональные процессы. Мы и впредь будем поддерживать братский Азербайджан во всех сферах", - сказано в тексте.

Напомним, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов находится с официальным визитом в Анкаре, он участвует в мероприятии, посвященном 30-летию создания Президентской библиотеки Турции.