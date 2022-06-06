Казахстан запретил вывоз пластиковых отходов

6 июн. 16:05

В Казахстане с 14 июня 2022 года вводится запрет на вывоз с территории республики пластиковых отходов.

Запрет на вывоз пластика обеспечит казахстанских производителей полимерной продукции доступным сырьем, отходами ПЭТ (полиэтилентерефталат, используется для изготовления бутылок) для увеличения объемов производства и снижения стоимости готовой продукций на внутреннем рынке.

Отмечается, что беспрепятственному вывозу подлежат товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству Казахстана и ЕАЭС до дня введения в действие приказа.