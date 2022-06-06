Бердыев ушел из казахстанского клуба

6 июн. 15:55

Экс-наставник казанского "Рубина" Курбан Бердыев покинул пост главного тренера алматинского "Кайрата", сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

"ФК "Кайрат" объявляет о том, что клуб и главный тренер команды Курбан Бердыев достигли соглашения о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон. Вместе с Курбаном Бекиевичем также покидают клуб и его ассистенты в лице Ивана Данильянца, Дмитрия Кириченко, Андрея Мацюры и Эдуарда Кундухова", - сказано в сообщении.

В 2021 году Бердыев стал советником главы наблюдательного совета "Кайрата", а после стал руководить основной командой. Под его руководством "Кайрат" одержал победу в Кубке Казахстана.