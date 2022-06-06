Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили полтысячи спикеров

6 июн. 15:41

Более 500 спикеров подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2022 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Росконгресса.

"Выступят представители правительства и Центробанков России, ОАЭ, Турции, Венесуэлы, Египта, руководители международных организаций, представители бизнес-объединений Италии, Канады, США, Франции, члены научного и культурного сообщества России, Китая, Индии, Кубы, а также представители российских и иностранных компаний", - сказано в заявлении.

Так, в сессии, которая посвящена мировому рынку газа и его перспективам, примут участие вице-премьер РФ Александр Новак и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. О глобальных вызовах в сфере продовольственной безопасности будут говорить вице-премьер Виктория Абрамченко и президент Российской ассоциаций производителей удобрений Андрей Гурьев.

В сессии о глобальных вызовах энергобаланса ожидаются выступления генерального секретаря Форума стран-экспортеров газа Мохамеда Хамела, председателя правления ПАО "Газпром нефть" Александра Дюкова, гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, а также председателя правления ПАО "НОВАТЭК" Леонида Михельсона.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит ежегодно, начиная с 1997 года. Юбилейный, 25-й ПМЭФ, пройдет с 15 по 18 июня. В этом году страной-гостем форума выступит Египет.